رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الـ (66) من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1443هـ، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، ثم مسيرة الخريجين، وكلمة الخريجين، وكلمة لرئيس الجامعة، فيما بيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور سليمان العنقري أن عدد الخريجين بلغ (33359) طالباً وطالبةً في مختلف المراحل والبرامج في الانتظام والانتساب، منهم (16046) طالباً، و(21270) طالبة، و(21339) طالبًا وطالبةً في الانتظام ، و(12020) طالبًا وطالبةً في الانتساب، مشيرا إلى أن أعداد الخريجين المنتظمين لهذا العام في المراحل الدراسية بلغ (18407) طلاب وطالبات في مرحلة البكالوريوس، و(2500) طالبٍ وطالبةٍ في مرحلة الدبلوم، و(310) طلابٍ وطالبات في مرحلة الماجستير، و(122) طالبًا وطالبةً في مرحلة الدكتوراه، ليصبح عددُ خريجي الجامعة منذ الدُّفعة الأولى في العام الجامعي 1376/‏‏1377هـ ، حتى الدُّفعة السادسة والستين في هذا العام (394769) طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن الجامعة تشرف أن يكون من خريجيها طلاب وطالبات يمثلون (61) دولةً من دول العالم، وعددهم (567) خريجاً وخريجة ، سيسهمون بعون الله في نهضة بلدانهم ورقيها، حاملين معهم الذكرى الحسنة والمشاعر الطيبة تجاه هذا البلد الكريم وقيادتِه وشعبه، وهذه الجامعة المباركة.واشتمل الحفل على فيلم للجامعة، كما تسلّم أمير منطقة الرياض، هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية.من جهة ثانية، رعى أمير منطقة الرياض، توقيع اتفاقية المسؤولية الاجتماعية بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية وجامعة شقراء ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة بقاعة الاجتماعات بقصر الحكم.وتضمنت الاتفاقية إعداد دراسات مسحية ودعم حاضنة الرياض المتنقلة للأعمال ووحدة استشارية تنموية تدعم اللجان التنموية في مجلس المنطقة وتوفير مقر للجان شؤون الأسرة في المحافظات التابعة للنطاق الجغرافي لجامعة شقراء وتنظيم ملتقى للأسرة.ووقع الاتفاقيات رئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة عضو اللجنة النسائية ولجنة شؤون الأسرة بالمجلس الدكتورة وفاء التويجري، ورئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، ورئيس لجنة شؤون الأسرة عضو مجلس المنطقة محمد الربيعة.