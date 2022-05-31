دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، عددا من المشاريع التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.وأكد أمير المنطقة الشرقية، أن هذه المشاريع البلدية لها أثر مباشر على حياة المواطن والمقيم وتساهم في تحسين جودة الحياة تماشياً مع توجيهات القيادة، التي تحرص على أن يتم تنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير العالمية ليكون لها أثر مباشر على حياة المواطن والمقيم.وقال: «يسرني أن أدشن اليوم هذه المشاريع التنموية المباركة والتي انطلقت من رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى ممارسة الرياضة وتهيئة المرافق المناسبة لذلك، بالإضافة لإنشاء العديد من الحدائق والمتنزهات وتهيئتها لتناسب جميع أفراد العائلة».من جهته، أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذه المشاريع بلغت تكلفتها 250 مليون ريال، ونفذت في عدة مجالات لتحقيق رضا المستفيدين وتطلعاتهم لتكون المدن صديقة للإنسان من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، حيث تم تنفيذ 6 حدائق بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 60 ألف متر مربع حيث تغطي المساحات.وأضاف الجبير: «تم تنفيذ مشروع كورنيش الدمام طريق الملك عبدالله وتطوير كورنيش الدمام (طريق الملك عبدالله) بطول 5 كيلومترات وعرض سبعة أمتار ونصف المتر، بإجمالي مساحة 37500 متر مربع. حيث تمت زراعة أشجار الظل والتي يبلغ عددها ٢٤٨ شجرة وإعادة توزيع أحواض الزراعة بما يحافظ على استمرارية المشاة وتمديد خدمات الري للأشجار، ومعالجة التشوه البصري بتسوير المحولات الكهربائية وإعادة تصميم الممشى وتطوير ممرات المشاة بشكل جمالي يخدم رواد الكورنيش من رياضيين وزوار، كما تم تحقيق معايير الوصول الشامل وذلك بتخصيص مواقف لذوي الإعاقة ومنحدرات تسهل الوصول للممشى، كما تم تركيب 127 مقعدا للجلوس، وتوزيع أعمدة الإنارة بنحو 168 على طول الكورنيش بإضاءات مختلفة تضفي جمالاً مميزاً أثناء الليل».يذكر أن المسطحات الخضراء تغطي 60% من إجمالي مساحات هذه الحدائق، إضافة إلى أعمال زراعة أشجار الظل وأشجار الزينة وملاعب لكرة القدم وألعاب أطفال تشمل ألعابا للأطفال ذوي الإعاقة ولفئات عمرية مختلفة، كما تحتوي على ألعاب قوى مختلفة ومضامير جري، وإنشاء 4 مضامير مشاة بأطوال 8000 متر طولي وبمساحة 85 ألف متر مربع موزعة في مناطق مختلفة بحاضرة الدمام.