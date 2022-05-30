باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم وقع على أحد الطرق بمحافظة تيماء، اليوم (الاثنين)، أسفر عن اشتعال النيران بإحدى المركبات، ما كان سببا في مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين.

من جهته، أوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك، نواف بن مياح العنزي، أن غرفة العمليات بتبوك تلقت على الرقم الموحد (997) بلاغا عن حادث تصادم وحريق المركبة في تمام الساعة السادسة و37 دقيقة صباح اليوم.

وأضاف العنزي أنه على الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى موقع الحادث، حيث وصلت أول فرقة في تمام الساعة السادسة و44 دقيقة، ليتضح وجود 7 إصابات منها حالتا وفاة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية الطارئة لـ4 حالات في موقع الحادث قبل نقلهم عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهيئة إلى مستشفى تيماء العام، إضافة الى نقل حالة عن طريق الجهات الأخرى.