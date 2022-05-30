تبدأ وزارة الحج والعمرة مساء غد (الثلاثاء) في تخصيص مواقع شركات ومؤسسات حجاج الداخل في مشعر منى لموسم حج هذا العام ١٤٤٣. وسيتم البدء بتخصيص المواقع في أبراج منى أولًا من الساعة السابعة مساء وحتى الثامنة، ثم المواقع المستقلة من الساعة الثامنة وحتى التاسعة، وأخيرا المواقع المشتركة بين عدد من الشركات من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ليلًا.

وأكدت الوزارة على حضور مدير المنشأة أثناء انعقاد التخصيص، وإحضار صورة من السجل التجاري يفيد بتسجيله مديرا للمنشأة، وفي حال تعذر حضـور مدير المنشأة، يلزم حضور ممثل نظامي عن المنشأة بموجب وكالة شرعية، أو تفويض مصـدق من الغرفة التجارية، ويجب أن يضـمن نص الوكالة أو التفويض النصـوص التالية: "حق حضـور التخصيص واختيار الموقع، وحق توقيع عقد التشارك في الموقع والخدمات، وحق الاعتذار عن التخصيص، وحق حضـور القرعة، وجميع ما يلزم من حـضـور بشـأن التخصيص في عام ١٤٤٣.

وبينت الوزارة أنه بحسب التعليمات فإن عدم حضور أي منشأة مرخص لها بالخدمة في مراحل التخصيص المحددة ومواعيدها المحددة أو عدم انخراطها في التشارك في الموقع الواحد، ستعتبره الوزارة اعتذاراً منها عن الخدمة في هذا العام وسيتم التعامل معه نظراً للظروف الاستثنائية للموسم دون أي أثر سلبي على ترخيص المنشأة أو تقييم أدائها للسنوات القادمة، ولا يحق له المطالبة بأية تعويضات أو مبالغ مالية أو مواقع.