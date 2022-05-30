دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ، 26 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال، لخدمة نحو مليون مستفيد ودعم الاستدامةِ البيئيةِ والمائيةِ بالمنطقة وفق أهداف رؤية 2030، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وعدد من المسؤولين بالوزارة ومنسوبي فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.ورفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على كل ما من شأنه توفير الخدمات المائية والبيئية والزراعية للمواطن.وقال أمير تبوك في تصريح صحفي: «هذا اليوم يوم خير وسعادة وهذه مشاريع خير وبركة، وسيتم الانتهاء منها قريباً، خصوصا بما يتعلق بقاع شرورة بالمنطقة». وأكد أن القطاع الزراعي والمائي يشهد تطوراً متسارعاً بفضل ماسخرته القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بهذا القطاع. وأضاف:«الهدف المهم والأسمى التي تسعى إليه القيادة الرشيدة هو خدمة المواطن والمواطنة في هذا الوطن المعطاء».من جهته، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة له أن أول هذه المشروعاتُ تمثلت في بناءِ أصول مياه جديدةٍ؛ لتعزيز مصادر المياه في المنطقة، وتوطين التقنية، من خلال إنشائها لـ 4 منظومات لتحلية المياه وأنظمة نقل تابعة لها من أصل ثماني منظومات على الساحل الغربي، ومنها استكمال منظومة تحلية مياه لخدمة محافظة حقل وقراها التابعة.