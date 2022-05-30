أصيب 6 معلمات صباح اليوم (الاثنين)، جراء حادث مروري وقع لسيارتهن مع سيارة أخرى على طريق الجنوب الطائف الباحة، وفور وقوع الحادث انتقلت فرق الهلال الأحمر للموقع وتم نقل المصابات للعلاج بمجمع الملك فيصل الطبي.

وأوضحت إدارة مجمع الملك فيصل أن المعلمات جميعهن في وضع مستقر وتراوحت إصابتهن ما بين البسيطة والمتوسطة. من جهته اطمأن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف على صحة المعلمات المصابات وعددهن 6 معلمات، والتقى بالفريق الطبي المتابع لحالة المعلمات بالمستشفى، واستمع إلى شرح مفصل عن الإصابات التي تعرضن لها والخدمة العلاجية المقدمة لهن، والتقى بالمعلمات داخل صالة الطوارئ بمجمع الملك فيصل، ونقل تحيات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه على سلامتهن.