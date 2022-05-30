أبلغت أمانة جدة سكان حي الروابي بموعد الإخلاء في 28 مايو الجاري، على أن يتم فصل الخدمات في 4 يونيو القادم، والبدء في أعمال الإزالة في 11 يونيو وتنتهي في 25 يونيو، وتبدأ عملية رفع الإنقاض حتى 25 سبتمبر، وتقدر مساحة حي الروابي بـ 2.021341 متراً مربعاً. وتباشر الأمانة إشعار سكان حي المنتزهات في 11 يونيو، وفصل الخدمات في 18 يونيو، وبدء الإزالة في 25 يونيو، فيما سيتم إشعار سكان حي قويزة بالإخلاء في 25 يونيو وفصل الخدمات في 2 يوليو، والبدء في الإزالة في 9 يوليو، كما سيتم البدء بإشعار سكان حيي العدل والفضل بالإخلاء في 16 يوليو، وفصل الخدمات في 23 يوليو، وبدء أعمال الإزالة في 30 يوليو، كما سيتم إنذار حيي أم السلم وكيلو 14 الشمالي بالإخلاء في 30 يوليو، وفصل الخدمات في 6 أغسطس والبدء بأعمال الإزالة في 13 أغسطس.ويبلغ عدد الأحياء المستهدف إزالتها 12 حياً، بالإضافة إلى عدد من الأحياء الأخرى سيتم تطويرها دون إزالة: حي بريمان، حي الأجواد شرقي جدة، حي الخمرة والسروات، حي الوادي والضاحية، حي القزوين والفضيلة، حي القرينية في جنوب جدة، حي كيلو 14 الجنوبي، حي كيلو 15، حي كيلو 16، حي 18 الشمالي، حي كيلو 18 الجنوبي، حي الهوارنة، حي الكيلو 23، حي المحاميد والفاو، حي الحذيفات.وكانت أمانة جدة قد كشفت لـ«عكاظ» التزامها بالجدول المعلن، وتفاصيل الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية في المحافظة في التواريخ المحددة وفق الإحداثيات المحددة لإزالة بقية الأحياء المقرر إزالتها البالغ عددها 12 حياً.وكشفت أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإزالة ورفع الأنقاض في جميع الأحياء المستهدفة بجدة في 17 نوفمبر 2022، حيث تستهدف إزالة 26 حياً بمساحة إجمالية تبلغ 18.5 مليون متر مربع، إلى جانب الأحياء العشوائية الواقعة ضمن أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وعددها 8 أحياء بمساحة إجمالية تبلغ 13.9 مليون متر مربع. وسبق أن أشعرت الأمانة سكان حيي العزيزية والرحاب، السبت الماضي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 32 حياً عشوائياً، إذ تم الانتهاء من إزالة 20 حياً منها.