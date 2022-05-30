أطلق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس، مبادرة تأسيس صندوق الاستثمار الوقفي لجمعيات المنطقة.وأكد أمير المنطقة الشرقية، أهمية المشاريع والصناديق التي تدعم الجمعيات الأهلية في ضمان الاستدامة المالية للجمعيات، لافتًا إلى أثر المبادرة على الخدمات المقدمة للمستفيدين من الجمعيات المشاركة، حيث إن إشراف ومشاركة جهات ذات خبرة في مجال الصناديق الوقفية سيجعل فرص نجاح هذه الاستثمارات كبيرة.من جانبه، أوضح رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون السعدون، أن مبادرة تأسيس الصندوق تهدف إلى دعم الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية وتمكين استمراريتها في تقديم خدماتها الاجتماعية والإنسانية والتنموية لمستفيديها. وأشار إلى أن الصندوق يأتي بدعم مباشر من الهيئة العامة للأوقاف وتنسيق مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية، وتسهم فيه جمعيات المنطقة، ليصل رأسماله المستهدف إلى 100 مليون ريال، وتتم من خلاله توزيع محفظة الوقف بالأصول المتعددة وإدارتها من خلال الجهات المالية المتخصصة ذات الكفاءة العالية وبما يعود بالريع والمنفعة للجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية.ونوه الدكتور السعدون بدعم أمير الشرقية ومتابعته المستمرة لجهود الجمعيات الأهلية بالمنطقة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.