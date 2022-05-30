أوضحت وزارة العدل أن عملياتها في قطاع التوثيق خلال العام الحالي 2022 بلغت أكثر من 2.4 مليون عملية، منها نحو 1.8 مليون عملية إصدار وكالة.وأوضحت الوزارة، أن قائمة العمليات اشتملت على 190 ألف عملية فسخ وكالة، و93 ألف عملية نسخ وكالة، و8400 عملية إصدار إقرار، إضافة إلى أكثر من 23 ألف عملية إفراغ إلكتروني، ونحو 90 ألف عملية تحديث صكوك، وأكثر من 40 ألف عملية توثيق ورثة متوفى، حضانة، وصية، زواج، رجعة، خلع، وغيرها من عمليات التوثيق.وأكدت وزارة العدل، أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق رفع سقف الأداء، وأسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، والاستغناء عن زيارة المقرات العدلية.يذكر أن الوزارة، أطلقت أخيراً خدمة نسخ وكالة عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa، التي تتيح إصدار وكالة جديدة من خلال نسخ وكالة سابقة بشكل إلكتروني لنفس البنود أو الأطراف، وذلك للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.