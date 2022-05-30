أكدت الهيئة العامة للنقل، أن سائق الأجرة مُلزم بتشغيل عداد احتساب تكلفة الرحلات، وإذا لم يقم سائق الأجرة بتشغيل العداد فمن حق الراكب أن يحصل على رحلته مجاناً، كما يمكنه التقدم ببلاغ عن الحالة إلى مركز الاتصال الموحد 19929.وبيّنت الهيئة في بيان لها، خطوات التقدم بالشكوى إذا لم تتوفر أجهزة دفع إلكترونية في سيارة الأجرة، من خلال كتابة الملاحظة مرفقة برقم سيارة الأجرة ومن ثم إرسالها إلى مركز الاتصال الموحد 19929، مبينة أن المواصفات التي ينبغي توفرها في سيارة الأجرة العامة، تتمثل في: أجهزة دفع إلكترونية، وإنترنت مجاني، وشاشة تعريفية (اختياري)، وكاميرا، وأجهزة تتبع مرتبطة في بوابة نقل، وطابعة فواتير.وحددت الهيئة العمر التشغيلي للسيارة ألا يزيد على 5 سنوات من سنة الصنع.وأعلنت أن تطبيق مخالفة الزي المخصص للسائقين سيكون على سائقي الأجرة العامة، وسائقي أجرة المطار، وسائقي الأجرة العائلية، وسائقي تطبيقات نقل الركاب، وسائقي الأجرة الخاصة، ومن يخالف ذلك على راكب الأجرة تقديم ملاحظاته، موضحة أن أهداف الزي الموحد تتمثل في توحيد مظهر السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام، ورفع مستوى جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، والارتقاء بالمظهر العام.