كشفت الشركة المعنية بإدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات السعودية، أن المواقف الخاصة لضيوف الصالات التنفيذية مجانية لأول 15 دقيقة في مدينتي (الرياض وجدة)، بينما مجانية الوقوف لمدة 8 ساعات في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.وأوضحت الشركة، أن المواقف الخاصة لضيوف الصالة التنفيذية في مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبدالعزيز الدولي بجدة مجانية لأول 15 دقيقة، وبعدها يتم الاحتساب بـ17 ريالاً لكل ساعة.وأشارت الشركة إلى أن المواقف الخاصة لضيوف الصالة التنفيذية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام مجانية لأول 8 ساعات، وبعدها يتم احتساب 3 ريالات لكل ساعة.ورصدت «عكاظ» أمس، احتساب التسعيرة الجديدة في الصالة التنفيذية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، التي حُددت بـ 3 ريالات و20 هللة.وأوضح علي أحمد (مُحصل بيع في إحدى نقاط تحصيل رسوم المواقف)، أن القرار بدأ منذ أقل من شهر، ولكن يبدأ تطبيق التسعيرة بعد 8 ساعات من دخول السيارة للصالة التنفيذية، مضيفا أن رسوم التحصيل للساعة الواحدة في الصالة التنفيذية مماثل لسعر الساعة الواحدة في المواقف العادية وهو 3 ريالات و20 هللة مع الضريبة.وبحسب التسعيرة، فإن عضوية كبار الشخصيات، وتشمل المواطن السعودي وعضو مجلس التعاون الخليجي للفرد الواحد تبلغ 18 ألف ريال، والأسرة المكونة من 2 إلى 6 أشخاص تبلغ 25 ألف ريال، والأسرة من 7 إلى 10 أشخاص 35 ألف ريال، والأسرة من 11 أو أكثر 45 ألف ريال.وتسعيرة عضوية كبار الشخصيات (غير السعوديين)؛ التي تشمل الأفراد تبلغ 40 ألف ريال، والأسرة من 2 إلى 6 تبلغ 50 ألف ريال، والأسرة من 7 إلى 10 أشخاص تبلغ 70 ألف ريال، والأسرة من 11 أو أكثر تبلغ 90 ألف ريال.من جهتهم، استغرب مستخدمو الصالات التنفيذية بمطارات السعودية من فرض رسوم على مواقف السيارات عن كل ساعة، بعد انتهاء الزمن المجاني الذي حُدِّدَ بـ15 دقيقة؛ ما جعلهم يطالبون الجهات ذات العلاقة بمراجعة قرارهم كونهم يدفعون مبالغ قيمة اشتراكهم للاستفادة من الصالات التنفيذية، ويتم تحصيلها منهم سنوياً.القرار جعل عبدالهادي خياط، يتساءل عن أسباب عدم استفادته من مواقف السيارات، رغم استيفاء رسوم الاشتراك في الصالات التنفيذية دون تأخير، ولم يكتفِ بهذا التساؤل بل وجه سؤالاً آخر عن ميزة الاشتراك في الصالات التنفيذية.وفي السياق نفسه، يقول محمد اليامي: «اشتركنا في عضوية الصالات التنفيذية بهدف الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وتكبدنا بعض المبالغ، لكن فوجئنا بعدم السماح لنا باستخدام المواقف بأكثر من 15 دقيقة مجاناً، فإن زادت عن ذلك اضطررنا إلى الدفع، وكل الأمل أن تتم مراجعة هذا القرار».بين المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء لـ«عكاظ»، عدم فرض أي رسوم على وقوف السيارة في أول 15 دقيقة، مشيرا إلى أنه بعد تلك المدة يتم تطبيق رسوم الوقوف.وأوضح أن عدد المواقف قليل جداً، وأن تطبيق الرسوم بهدف ضبط حركة السيارات في مواقف «التنفيذي» التي عادة ما تكون محدودة من أجل تسهيل حركة الدخول والخروج لضيوف التنفيذي، بينما تتيح بعض المطارات خدمات المواقف طويلة الأجل، لافتا إلى أنه لم يتم الإعلان سابقاً أو حالياً عن اشتراك لمواقف السيارات بسبب قلتها.يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني وفرت مشاريع عدة للمكاتب التنفيذية في 27 مطاراً من مطارات المملكة، تمثل إحدى أكبر سلسلة صالات سفر لكبار الشخصيات في العالم، ويتاح للمواطنين والمقيمين الاشتراك في عضويتها نظير رسوم اشتراك محددة، ويحظى المسافر عبر هذه الصالات بخدمات ذات مستوى رفيع وسرعة في إنهاء الإجراءات.وتبلغ مساحة الصالة التنفيذية بمطار الملك عبدالعزيز الإجمالية 4.800 م2، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 350 مسافراً في الساعة، وتتضمن مناطق لجلوس المسافرين، ومناطق تجارية وغرفة للاجتماعات، ومركزاً للأعمال، والعديد من الخدمات والمنتجات الذكية التي توفرها بمعايير فاخرة ومميزة.