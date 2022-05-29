تشارك وزارة الداخلية في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، ممثلة في قطاعي المركز الوطني للعمليات الأمنية والقوات الخاصة للأمن البيئي، الذي سينطلق اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، وينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والمياه الزراعة.ويعد المركز الوطني للعمليات الأمنية أحد قطاعات الوزارة التي تتابع الحالة الأمنية في أنحاء المملكة، بتمرير وتبادل المعلومات الأمنية بين قطاعات وزارة الداخلية والإدارات والمؤسسات الحكومية والمدنية ذات العلاقة، وتلقّي جميع البلاغات الأمنية الواردة لمراكز العمليات الأمنية الموحدة من خلال رقم الطوارئ (911)، حيث تعد من أهم المشاريع التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة (2030).وتعمل القوات الخاصة للأمن البيئي على إنفاذ الأنظمة البيئية والأمنية وضبط مخالفيها، وتحقيق الالتزام البيئي، وحققت قفزات على صعيد حجم القوة والانتشار، والفاعلية في الحد من المخالفات البيئية، ولم يقتصر دورها على إنفاذ الأنظمة، بل حرصت على التوعية من خلال مسؤوليتها الاجتماعية.وتنفذ القوات الخاصة للأمن البيئي المراقبة الأمنية البيئية ومهمات ضبط واستيقاف مخالفي الأنظمة البيئية، والضبط وتحرير المخالفات البيئية، والتحري الأمني البيئي، والدعم الأمني البيئي، وتلقي الشكاوى البيئية ومتابعتها، والمشاركة في التوعية البيئية، والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.