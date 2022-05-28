يعقد مجلس الشورى، الاثنين القادم، جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم.

ففي مستهل جلسة الاثنين يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمركز الاعتماد السعودي للعام المالي 1443/1442، ووجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1443/1442، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم فيما يتعلق بمشروع نظام المعاملات المدنية وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجان بشأن التقارير يصوّت المجلس على توصياتٍ بشأنها.

ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1443/1442، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة العام للعام المالي 1443/1442، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1443/1442.

ومن المنتظر أن يبحث مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يوم الاثنين، تقريراً مقدماً من لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1443/1442، وتقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1443/1442.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.

كما يناقش تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب الإحصاء الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية السابعة والثلاثين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم (عبر الاتصال المرئي)، يصوّت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير لهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة للعام المالي 1443/1442.

في حين يصدر المجلس قراراً بعد استماعه في ذات الجلسة إلى توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي في التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1443/1442، وإلى وجهة نظر الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1443/1442.

ومن المقرر في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة والبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1443/1442، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1443/1442.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، مناقشة تقريرين مقدمين من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية للعام المالي 1443/1442، وبشأن مشروع مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية كينيا.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1443/1442، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدّمت من توصياتٍ على تقرير المركز بعد دراسته.

ويدرس المجلس تقريري لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1443/1442، وبشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1443/1442 وذلك بعد أن يستمع إلى تقريري اللجنة وما قدمته من توصياتٍ بعد دراستها للتقريرين.

ومن المنتظر أن يبحث مجلس الشورى في الجلسة ذاتها، تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1443/1442.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة والثلاثين التي يعقدها المجلس (عبر الاتصال المرئي) الأربعاء القادم، يصوّت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين السنويين للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعامين الماليين 1441/1440 - 1442/1441.

كما يصوّت المجلس خلال الجلسة على عددٍ من توصياتٍ لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1443/1442 وذلك بعد أن يطّلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن مقترحات الأعضاء واستفساراتهم التي طرحت أثناء مناقشة التقرير في جلسةٍ سابقة.

وخلال أعمال جلسته الأربعاء القادم سيجري استعراض ومناقشة تقارير مقدمة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وبشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية للعام المالي 1443/1442، وبشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1443/1442.

وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس التقارير المقدمة من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1443/1442، وبشأن مشروع مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة النقل في الجمهورية الفرنسية الأولى حول التعاون الفني في مجال النقل السككي والثانية حول التعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبشأن مشروع مذكرتي تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي والهيئة القومية للبريد في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين، حيث عكفت اللجنة خلال المدة الماضية على دراسة التقريرين وقدمت عليهما توصياتها لعرضها أمام المجلس.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة المجلس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية للعام المالي 1443/1442.

ويختتم المجلس جدول أعماله ليوم الأربعاء بتداول الآراء حول تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1443/1442.