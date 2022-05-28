أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1443/10/18 الموافق 2022/5/19، حتى 1443/10/24 الموافق 2022/5/25، عن ضبط 12,358 مخالفاً، منهم 7626 مخالفاً لنظام الإقامة، و3237 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1495 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 285 شخصاً، 67% منهم يمنيو الجنسية، و32% إثيوبيو الجنسية، و1% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 117 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 78,227 وافداً مخالفاً، منهم 75,168 رجلاً، و3059 امرأة، وتمت إحالة 67,584 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2530 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,775 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.