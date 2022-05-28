كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المُبتعث -سواء كان طالبا أو موظفا- يُعفى من الرسوم الجمركية التي تفرض على الأغراض والأمتعة الشخصية المستعملة التي يجلبها من خارج السعودية بعد انتهاء فترة ابتعاثه.

وأفادت الهيئة بأن السيارات تُستثنى من هذا الإعفاء، مشيرة إلى أنه في حال الرغبة بالحصول على الإعفاءات المذكورة، يلتزم المبتعث بتقديم ما يثبت ابتعاثه للعمل أو الدراسة عند الاستيراد.

كما أكدت «الزكاة والضريبة والجمارك» أن المبتعث يُعفى من شرط عمر المركبة، حيث إن نظام الجمارك يُلزم بأن يكون موديل المركبة المستعملة عند استيرادها لا يزيد على خمسة أعوام، في حين يستثنى المبتعثون من هذا الشرط، على أن يكون عمر المركبة عند شرائها لا يزيد على خمسة أعوام، أو أن يكون تاريخ شرائها قبل تطبيق نظام المنع (أي قبل تاريخ 1430/6/15)، وتنطبق بقية شروط استيراد المركبات للأفراد والتي يمكنك الاطلاع عليها عبر الرابط التالي (من هنا).