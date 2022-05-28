بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة والد الملكة رانيا العبدالله.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «علمنا بنبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة والد الملكة رانيا العبدالله.

وقال ولي العهد: «تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».