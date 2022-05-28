كشفت الهيئة العامة للإحصاء، الفترة الزمنية التي تتضمن أوقات زيارة الباحث الميداني لـ«تعداد السعودية 2022»، مفيدة بأن أوقات الزيارة تكون من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع.

وشددت على أن الباحث الميداني يحمل بطاقة تعريفية ويرتدي زياً رسمياً خاصاً بالهيئة، كما أن البطاقة التعريفية لممثل الهيئة تظهر في تطبيق «توكلنا».

وأفادت «الإحصاء» بأن «تعداد السعودية» يستهدف جميع الأسر والأفراد من المواطنين داخل وخارج السعودية بصفة مؤقتة، والمقيمين بشكل دائم في السعودية، ويمكن المشاركة من خلال «العد الذاتي» بعد أن تمديده، وفي حال عدم استكمال البيانات عن طريق العد الذاتي سيقوم الباحث الميداني بزيارة المستهدفين لاستيفاء البيانات، أما في حال استكمال البيانات مع الباحث الميداني فلا يتعين استيفاء البيانات إلكترونياً.

يذكر أن الهيئة أعلنت أن تمديد خيار العدّ الذاتي لتعداد السعودية 2022 حتى نهاية يوم الثلاثاء القادم 31 مايو، جاء استجابة للطلبات الواردة من المواطنين والمقيمين بتمديده، مشيرة إلى أن العد الميداني سيكون مستمرا حتى نهاية أعمال مرحلة جمع البيانات وذلك عن طريق زيارات الباحثين الميدانين إلى الوحدات السكنية.