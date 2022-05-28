احتلت السعودية المرتبة الأولى (عالمياً) في صادرات التمور في عام 2021 من حيث القيمة وفقاً لما أعلنه موقع «TradeMab»، التابع لمركز التجارة العالمي، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور خلال العام نفسه 1.215 مليار ريال.

وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور في بيان له إلى أن ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء ويأتي في مقدمتهم المزارعون.

وبين أن الجهود تركزت على تكامل الشركات الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنتجي ومصدري التمور؛ لتسهيل إجراءات التصدير وتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار.

يذكر أن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة بلغت نحو 7.5 مليار ريال، أي ما نسبته 12% من إجمالي الناتج الزراعي. ويبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة ويمثل ذلك 27% من إجمالي النخيل في العالم.