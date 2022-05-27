قدم مدير مختبر السموم بمستشفى الملك فيصل التخصصي سابقاً الدكتور محمد بن عبدالله الطفيل محاضرة عن الممارسات الخاطئة في استخدام الأدوية العشبية وكيفية استخدام الأجهزة الحديثة في الكشف عن مضار السموم في الأدوية العشبية ومنتجات التجميل، في «منتدى التقنيات الحديثة في فحوصات السموم»، الذي نظمته الجمعية السعودية لعلم السموم بجامعة أم القرى، بالتعاون مع شركة نيزك الهندسية العالمية وشركة ثيرمو فيشر العالمية بفندق موفنبيك الخبر، بحضور عدد كبير من العلماء والمختصين من مختلف التخصصات العلمية.

وتحدث في المنتدى رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور سعيد الغامدي عن فروع علم السموم وتصنيفاتها، والأستاذ محمد المريعاني عن الجمعية وأنشطتها المختلفة وأهمية الأجهزة العلمية في الكشف عن السموم.

كما تحدث عدد من العلماء المختصين من شركة ثيرمو عن أحدث التقنيات عالمياً التي تستخدم في الكشف عن السموم. وفي الختام، تم تكريم الشيخ خالد العبدالكريم الرئيس التنفيذي لشركة نيزك لرعايته للمنتدى في كل من جدة والرياض والخبر.