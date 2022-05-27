القبض على مواطن اعتدى على ممرضة داخل مستشفى في المجاردة أخبار الجمعة 27 مايو 2022 15:53 «عكاظ» (جدة) 4700 مشاهدة المواطن المعتدي بعد القبض عليه (الأمن العام) -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة في أحد المستشفيات بمحافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > مواطن يعتدي على ممرضة سعودية القبض على مواطن اعتدى على ممرضة القبض على المعتدي على ممرضة في المجاردة مواطن يعتدي على ممرضة سعودية في المجاردة