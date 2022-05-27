في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات لطلاب وطالبات السعودية، حقق الطلاب والطالبات السعوديون المشاركون في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية «آيتكس 2022» في ماليزيا، 8 ميداليات وعدة جوائز خاصة.

وقالت الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة الماليزية كوالالمبور: «يستمر الإبداع والانجاز من أبنائنا وبناتنا باسم السعودية، عدد الطلبة المشاركين من السعودية 8 طلبة، حققوا بحمد الله 6 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين».

ورفع الملحق الثقافي في ماليزيا الدكتور فهد الشمري باسمه ونيابة عن منسوبي الملحقية الثقافية خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولكافة منسوبي وزارة التعليم، بمناسبة تحقيق وفد السعودية المشارك في معرض ماليزيا الدولي للابتكارات «آيتكس 2022» 6 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين و5 جوائز خاصة ورفع راية التوحيد في المحافل العالمية.

وكشفت الملحقية الثقافية في ماليزيا أن تتويج الطلاب بالميداليات والجوائز جاء كالتالي: الطالبان فيصل المحيش ووسام المالكي (جوائز خاصة)، الطالبة أميرة العجلان (جائزة خاصة)، الطالب فيصل فهد المحيش (ميدالية ذهبية وجائزتان خاصتان)، الطالب وسام المالكي (ميدالية ذهبية وجائزة خاصة كأفضل اختراع في آسيا)، الطالبة جنى الريفي (ميدالية ذهبية)، الطالبة ميمونة فطاني (ميدالية فضية)، الطالبة أميرة العجلان (ميدالية ذهبية وجائزة خاصة)، الطالبة جنى غسان زكائي (ميدالية ذهبية وجائزة خاصة)، الطالب مشاري الدوسري (ميدالية فضية)، الطالب وليد عداس (ميدالية ذهبية)، فيما هنأت إدارة تعليم جدة الطالب إسماعيل صفراطة لتحقيقه (ميدالية ذهبية وجائزة خاصة).





#فيديو | الملحق الثقافي السعودي في ماليزيا يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة تحقيق طلاب السعودية 8 ميداليات ذهبية وفضية وعدة جوائز خاصة في معرض #ايتكس_2022 بماليزيا@SACM_MY#عكاظhttps://t.co/2WuD4uYcOa pic.twitter.com/ZnxTOOPChH — عكاظ (@OKAZ_online) May 27, 2022





