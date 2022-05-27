أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 483 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 528 حالة ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 765,788 حالة، من بينها 6416 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 750,232 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9140 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.