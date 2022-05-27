بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لعلييف، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لعلييف، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.