جلسة مباحثات رسمية، اُستعرضت فيها علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين السعودية وبلغاريا والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.ضمت جلسة المباحثات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ووزيرة خارجية جمهورية بلغاريا تيودورا جينشوفسكا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة صوفيا. وتناولت سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون بين المملكة وبلغاريا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا خالد فقيه، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.