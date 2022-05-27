ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام حالياً في دافوس السويسرية، وفي جلسة حوارية بعنوان «المملكة العربية السعودية: نظرة مستقبلية»، شارك فيها كل من وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مساعد وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد، وأدارها الرئيس التنفيذي لشركة آبكو العالمية مارجري كراوس، أكد الوفد السعودي أن رحلة التحوّل التي أطلقتها المملكة قبل بضعة أعوام أسهمت في تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمملكة، وخلقت فرصاً استثمارية نوعية، وأن المملكة حريصة على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها في مجتمع الأعمال ومشاركتهم فرصها الاستثمارية الواعدة، نحو قيادة هذا العالم لتحقيق اقتصاد مزدهر يوفر الرفاهية والنمو للمنطقة والعالم أجمع، مشدداً على دور المملكة المحوري في دعم استقرار المنطقة في إطار تعزيز التنمية والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، ومؤكداً التعاون الدولي لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي.من جهة ثانية، استعرض رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس خلال استقباله (الخميس) في دافوس السويسرية، رئيس وأعضاء وفد المملكة المشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2022، أوجه العلاقات بين المملكة وإستونيا في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.