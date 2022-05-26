شهد أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة المجتمعية بين جمعية البر بأبها، وقطاعات أخرى حكومية وخيرية ورياضية، وذلك بمكتبه في ديوان الإمارة.

وكانت اتفاقيات الشراكة مع جامعة الملك خالد، والمديرية العامة للشؤون الصحية في عسير، والجمعية الخيرية بجازان، وجمعية الجنوب النسائية، ونادي أبها الرياضي، وجمعية كحلا للخدمات الإنسانية، والمستشفى السعودي الألماني بعسير، فيما تهدف الاتفاقيات إلى التعاون المشترك لتنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية والتطوعية والصحية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة، وتحقيق المصالح المشتركة، وتقديم الخدمات للمستفيدين، ورفع كفاءة العمل والمشاركة المجتمعية.