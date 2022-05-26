التقى نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة بن عبدالعزيز العسكر كلاً من أمين المنطقة الشرقية في مقر الأمانة، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية في مقر الإمارة، إضافةً إلى رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، ونائب رئيس غرفة الشرقية، ونائب رئيس المؤسسة العامة للري.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التواصل مع شركاء الهيئة، وبحث سبل التعاون في ما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، التي تحقق التنمية المستدامة لعقارات الدولة، وترفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، إضافةً إلى تحويل المخزون العقاري لفرصٍ تنموية واستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.