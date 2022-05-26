دشنت لولو أكبر سلسلة هايبر ماركت في منطقة الخليج مهرجان الطعام البريطاني السنوي «فخورون بدعم بريطانيا وايرلندا الشمالية» في المملكة العربية السعودية اليوم.

ويقدم المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع من 26 مايو حتى 4 يونيو 2022 مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المستوردة من المملكة المتحدة في متاجر لولو وعلى موقعها الإلكتروني www.luluhypermarket.com.

وافتتح المهرجان السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية نيل كرومبتون. وقال في هذه المناسبة «يسعدني اليوم أن أفتتح مهرجان طعام بريطانيا العظمى لهذا العام. على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هذا الحدث ناجحًا للغاية ويمنح الناس في المملكة العربية السعودية الفرصة للاستمتاع بالتنوع غير العادي والجودة العالية للمنتجات الغذائية والعلامات التجارية البريطانية»، وأضاف: «يسعدني بشكل خاص أن يتم عقد هذا الحدث بدعم نشط من مكتب لولو البريطاني، ومركز الخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف في برمنغهام، وهو جزء حيوي من شراكة مجموعة لولو في المملكة المتحدة».

ودشن المهرجان في لولو هايبر ماركت جدة من قبل القنصل العام البريطاني في جدة الدكتور سيف أوشر، ورئيس المكتب التجاري البريطاني في الخبر محمد توفيق.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للولو السعودية هايبر ماركت شهيم محمد: «لأكثر من عقدين من خدمة قاعدة عملاء متعددة الأعراق، تمكنت لولو من إدارة احتياجات نمط الحياة لكل من السكان المحليين والأجانب. من عروض الطعام إلى الأزياء والضروريات المنزلية والإلكترونيات وأكثر من ذلك بكثير، لولو متجر شامل يعرض النكهات والثقافة العالمية. «الطعام البريطاني الرائع» هو أحد الأحداث التي تسلط الضوء على النكهات التقليدية والثقافة والمنتجات عالية الجودة في المملكة المتحدة. ساعدتنا مكاتب التوريد في بريطانيا ووحدات تجهيز الأغذية لدينا على تحقيق النجاح في ضمان الإمداد المستمر وبأسعار تنافسية على مدار العام».

مع أكثر من 230 متجرًا في جميع أنحاء العالم، تسعى لولو جاهدة لتزويد المجتمع بمنتجات حصرية بأسعار معقولة. من خلال المزيج الممتاز من العروض عالية الجودة والنظام اللوجستي المنظم، تظل لولو وجهة التسوق المفضلة في المملكة عندما يتعلق الأمر بمجموعة أوسع من المنتجات الدولية.