بت أويسس، أول وأكبر مزود خدمات أصول افتراضية في المنطقة والتي تأسست في الإمارات، تطلق ضمن هذه الشراكة مبادرات توعوية على قنوات "مجموعة MBC " المتنوعة

" المتنوعة الشراكة الاستراتيجية تدعم جهود بت أويسس لزيادة وعي العملاء بالعملات الرقمية وتبنيها، بالتزامن مع توسيع الشركة لحضورها في المنطقة وتعزيز حضورها في الأسواق الحالية

الشراكة الأولى من نوعها في المنطقة تأتي بالتزامن مع التبني المتسارع للعملات الرقمية في المنطقة – الذي ارتفع بنسبة 1500% في 2020 و2021 – والوعي المتزايد بها

بت أويسس حاصلة على موافقة تشغيلية مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في مارس 2022

أعلنت بت أويسس، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دخولها شراكة إعلامية مع "مجموعة MBC"، تقدم بموجبها MBC، عبر منصاتها الرقمية وقنواتها التلفزيونية، دعماً إعلامياً لـ بت أويسس في تنفيذ حملات توعوية بالعملات الرقمية في المنطقة.

يُذكر أن بت أويسس حققت نمواً جعلها أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في المنطقة، وشهدت تداولاً بقيمة 4 مليارات دولار حتى الآن، في وقت تشهد فيه العملات الرقمية انتعاشاً كبيراً في المنطقة، إذ نما سوق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بنسبة 1500% بين يوليو 2020 ويونيو 2021، وفقاً لتقرير «جغرافيا العملات الرقمية 2021» من تشيناليسس، وأدى الصعود في أنشطة العملات الرقمية إلى تحول هذه المنطقة إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم.

وتظهر دراسة حديثة من «يوغوف» (YouGov) أن 21% من المشاركين في الاستبيان من الإمارات ينوون الاستثمار في العملات الرقمية في 12 شهراً المقبلة، وهو ثالث أعلى رقم عالمياً. كما تظهر ذات الدراسة أن 18% من سكان السعودية يتداولون العملات الرقمية. وتخطط بت أويسس للتواصل مع الجمهور من خلال منصات موثوقة، وتقديم برنامج تثقيفي جديد من خلال أكبر شبكة إعلامية في المنطقة العربية.

وفي تعليق لها على إمكانات نمو العملات الرقمية، قالت علا دودين، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في بت أويسس: «في بعض الدول مثل الإمارات والسعودية، فإن العملات الرقمية تصبح أوسع انتشاراً نظراً للتبني المبكر من المستثمرين المولعين بالتكنولوجيا من جيل الألفية والأجيال الأصغر سناً، ولكن الأغلبية العظمى في المنطقة ما زالوا يفتقدون لفهم جيد لهذه الأصول الصاعدة. من واجبنا في بت أويسس الاستجابة لهذه الوضعية، لذلك نقوم بتركيز جهودنا لضمان وعي وتثقيف عملائنا بخصوص الاستثمار في العملات الرقمية في المنطقة، مع تزويدهم بأبسط وأسهل طريقة للاستثمار».

وأضافت دودين في تعليقها على الشراكة الجديدة: "تعاوننا مع MBC يتوافق مع أهدافنا طويلة الأمد المتمثلة في بناء منظومة أصول افتراضية آمنة تتسع للجميع في المنطقة. التوعية بالعملات الرقمية من أساسات استراتيجيتنا، وستساعدنا منصات MBC الموثوقة وواسعة الانتشار على مواءمة مساعينا مع حاجات الجمهور العربي بالنسبة للأصول الافتراضية".

في هذا السياق، أضاف فضل زهر الدين، مدير عام قطاع الإعلام الجديد والمُدمج في "مجموعة MBC": "نحن نشهد السرعة التي تتبنى بها منطقتنا تقنيات البلوك تشين والويب 3. نظراً لأن العملات المشفرة ضرورية لهذه الأنظمة، فإننا نرى هذه الشراكة على أنها تقدم طبيعي لنطلق بها هذا العصر الجديد".

ومن جانبه قال شرينو شوهان، نائب الرئيس للتسويق والنمو في بت أويسس: "هدفنا هو ردم هوة المعرفة بالعملات الرقمية، وشراكتنا مع MBC ستساعدنا على تحقيق هذه الغاية. مبادرات التوعية بالعملات الرقمية من بت أويسس ستساعد على تبسيط تكنولوجيا البلوك تشين والعملات الرقمية، وستساعدنا منصات MBC على توصيل هذا المحتوى التعليمي إلى الجمهور في شتى أنحاء المنطقة".