وقف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، يرافقه رئيس بلدية المحافظة محمد بن حسن الحامظي، ومدير المرور المكلف، ومدير الشرطة، ورئيس مركز عثوان على حادث جبل آل سعيد الذي راح ضحيته ثلاثة شبان وإصابة اثنين أحدهم إصابته خطيرة بعد أن هوت مركبتهم من على مرتفع جبلي مساء أمس الأول على طريق نعامة آل شبان بالداير.

ونقل محافظ الداير التعازي لذويهم سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمصابين والشفاء للمصابين، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مركز عثوان ومرور الداير والبلدية للوقوف على النقاط الخطرة في الطريق ومعالجتها بأسرع وقت. وأكد ضرورة رفع السلامة على الطريق وعمل مصدات جانبية في الوقت الآني لحماية السيارات وعابريه، حيث إن الطريق قد سقطت فيه العديد من المركبات وراح فيه عدد من الضحايا، مبيناً أنه سيتم متابعة مشاريع المصدات الجبلية التي مازالت قيد الترسية واستكمال الإجراءات ورفع مستوى السلامة في الطرق الجبلية التي تشكل خطورة على سالكيها من سكان القرى. وكان الحزن خيم على قرى نعامة ليل أمس الأول بعد الحادث المروري المؤلم وتوافد المعزين على منزل ذويهم لتقديم واجب العزاء.