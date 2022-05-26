أعلن المركز الطبي الدولي بجدة عن اختياره ليكون الراعي الطبي (بريميوم) لموسم جدة 2022. وبموجب هذه الرعاية، فقد تولى المركز الطبي الدولي من خلال فرقه الطبية والتمريضية والفنية المعاونة، مهمّة تقديم الخدمات الطبية والإسعافية الطارئة للزوار والمشاركين في فعاليات الموسم الذي انطلق مع أول أيام عيد الفطر المبارك تحت شعار (أيامنا الحلوة جاية).

وفي تصريح بهذه المناسبة قال الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي: «يسعدنا في المركز الطبي الدولي أن نكون الراعي الطبي الرسمي لموسم جدة 2022، الذي يعد أحد أهم وأكبر المناسبات الوطنية التي تشهدها مدينة جدة، ونفخر باختيارنا الذي يؤكد على جدارة ومكانة المركز الطبي الدولي كأحد أهم الصروح الطبية بمملكتنا الغالية، وذلك لتقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات الطبية لمجتمعنا وتقديم كافة أوجه العناية للضيوف والمشاركين في موسم جدة، وفق معاييرنا المعروفة، وذلك لضمان بيئة آمنة تساهم في إنجاح فعاليات الموسم بإذن الله».

وعن تفاصيل الخدمات التي يوفرها المركز الطبي الدولي لمناطق موسم جدة قال الدكتور وليد فتيحي: «شملت خدماتنا الطبية المناطق التسع التي حددتها إدارة موسم جدة لإقامة الفعاليات، من خلال العيادات الطبية وسيارات الإسعاف وسيارات الجولف لنقل المصابين، ويقف فريقنا الطبي والتمريضي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية لمحتاجيها».

يذكر أن موسم جدة انطلق هذا العام في نسخته الثانية، وهو يُعد أحد أهم الفعاليات الوطنية التي تهدف لأن تكون مدينة جدة وجهة سياحية دائمة في المنطقة، وأكد موسم هذا العام ريادة السعودية في صناعة الفعاليات الترفيهية وتعزيز مكانتها السياحية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد بدأ الموسم عبر 2.800 فعالية، في 9 مناطق رئيسية في جدة، ويشهد إقامة 4 معارض عالمية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و20 حفلة غنائية عربية و3 حفلات عالمية، كما يقدم الموسم 70 تجربة تفاعلية، وعرضاً عالمياً «سيرك دو سلي».

كما يشهد الموسم خلال الشهرين المخصصين لإقامة الفعاليات: 5 برامج وفعاليات بحرية، أكثر من 60 لعبة ترفيهية، و60 عرضاً للألعاب النارية.