كشف وزير الصحة فهد الجلاجل أن السعودية أسهمت في إنشاء مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة «كوفيد-19» ACT-Accelerator ومنشأة «كوفاكس»، وبلغت جملة المساعدات التي قدمتها السعودية عن طريق المبادرة وبالدعم المباشر للدول النامية نحو 770 مليون دولار أمريكي.

وخلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي انعقدت في مدينة جنيف، حيث رأس وفد السعودية في هذه الاجتماعات، بيَّنَ الجلاجل أن السعودية من أوائل الدول التي بادرت في أثناء قيادتها مجموعة العشرين، في عقد القمة الاستثنائية لتضافر الجهود، واحتواء الجائحة، وقد نتج عنها تعاون عالمي غير مسبوق، منوها بالإسهامات التي قدمتها السعودية لدعم الصحة العامة على مستوى العالم.

من جانب آخر، هنأ الجلاجل، المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بمناسبة إعادة انتخابه مديراً عاماً للمنظمة لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، وتجديد ثقة المجتمع الدولي في قيادته لأهم منظمة رائدة تعنى بالصحة العامة على مستوى العالم.

وعلى هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية، عقد وزير الصحة عدة لقاءات جانبية التقى فيها بوزراء الصحة في كل من إندونيسيا، وأوزبكستان، وجيبوتي، وكوبا، والمالديف، وبولندا، وماليزيا، والهند، كل على حدة.

وجرى خلال هذه اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين.

يذكر أن هذه الدورة تنعقد لأول مرة بشكل حضوري منذ بداية جائحة كورونا «كوفيد-19»، تحت عنوان «الصحة من أجل السلام، والسلام من أجل الصحة»، حيث يناقش ممثلو الدول الأعضاء والوكالات الشريكة وممثلو المجتمع المدني وخبراء منظمة الصحة العالمية حاضر ومستقبل قضايا الصحة العامة ذات الأهمية العالمية.