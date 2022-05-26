سبورتاج هي سيارة مثالية للسائقات والعائلات الصغيرة في المملكة العربية السعودية

أطلقت الشركة الأهلية للتسويق NMC Kia سيارة سبورتاج الجديدة بالكامل في مدينة جدة يوم الأربعاء 25 مايو 2022. ويعد هذا الإطلاق أهمية كبيرة نظراً لأن سيارة سبورتاج 2023 تمثل حقبة جديدة كواحدة من أكثر طرازات العلامة التجارية لشركة كيا رواجاً،

ومع إعادة تصميم شاملة، يتحدى طراز الجيل الخامس معايير التصميم وينقل هوية سبورتاج إلى مستوى جديد، من خلال عصر مختلف لقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية، بأقصى درجات الاثارة، مواكباً لأحدث التقنيات والميزات، وذلك لراحة السائقين والركاب.

وقال حسن الشمراني الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتسويق «NMC»: «إنه يوم تاريخي للشركة الأهلية للتسويق NMC Kia ولهذه الشراكة الجديدة الجريئة والمبتكرة مع إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات في العالم. حيث تعتبر سيارة سبورتاج الجديدة بالكامل مثالية للغاية في المملكة العربية السعودية، وسنستمر في الوصول إلى آفاق جديدة وتوفير المزيد من الفرص والابتكارات لتلبية اهتمامات ومتطلبات السائقين والركاب في المملكة العربية السعودية. ويمكن مشاهدة سيارة سبورتاج الجديدة وتجربة قيادتها من خلال زيارة صالات العرض الحديثة التابعة للشركة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية في القطاع الغربي. لقد قطعنا شوطاً طويلاً معاً وسنواصل تعزيز هذا النجاح في المستقبل».

وعزز إطلاق سيارة سبورتاج الجديدة بالكامل مكانة الشركة الرائدة في المملكة. وقد نجحت الشركة الأهلية للتسويق NMC-KIA في أن تحجز لنفسها مكانة متميزة في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية في فترة زمنية قصيرة نسبياً، حيث حصلت على الوكالة الحصرية لسيارات كيا الكورية في 7 مناطق إدارية في المملكة العربية السعودية هي تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

وساهمت هذه الشراكة الجديدة في ترسيخ مكانة سيارات كيا بين أكثر العلامات التجارية نجاحاً في المملكة. وتبذل الشركة الأهلية للتسويق NMC-KIA جهدها من خلال الابتكار التشغيلي والتجارب التي تركز على العملاء في السوق السعودية لتوفير أعلى مستويات الخدمة والمرونة. في المقابل، شهدت كيا ازدياد ولاء عملائها في السعودية بشكل عام وفى مناطق الشركة الأهلية للتسويق بشكل خاص، وستواصل الشركة الأهلية للتسويق NMC-KIA نموها القوي بفضل الابتكار والتميز في خدمة عملائها.