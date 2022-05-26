أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) سعادتها الكبيرة بعد حصول 8 طلاب سعوديين ــ منتسبين لبرامج كاوست ــ على جوائز في مسابقة معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف» 2022، الذي أقيم أخيراً في مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعدّ أكبر مسابقة علمية لطلبة المدارس الثانوية على مستوى العالم. وكان هؤلاء الطلاب الفائزون من ضمن ١٦ طالباً وطالبة تدربوا في جامعة الملك عبدالله خلال 2021 - 2022 قبل أن يشاركوا في هذه المسابقة، حيث فتحت لهم جامعة كاوست أبواب معاملها ومختبراتها، وساندتهم من خلال شبكة مكثفة من الرعاية غلى أيدي أكاديمييها وعلمائها وأساتذتها وباحثيها؛ مما أتاح لهؤلاء الطلاب المشاركة في هذه المسابقة العالمية بالمشاريع التي قاموا بها أثناء فترة تدريبهم في «كاوست».وقالت الدكتورة نجاح يوسف عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي في كاوست: «نبارك للوطن هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي حققه 16 خريجاً من برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI) في كاوست، ونشاركهم فرحتهم بتحقيق 11 جائزة في هذا المحفل الدولي الكبير. ونحن على ثقة كبيرة في أن مثل هذا النجاح الباهر لمجتمع خريجي برنامج (SRSI) والتقدم الوطني الاستراتيجي (SNA) هو دليل آخر على جودة البرامج الرائدة التي تقدمها كاوست للشباب الموهوبين في المملكة. نحن على ثقة كبيرة في أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً قوياً للدفعة القادمة من المواهب الوطنية المتميزة في المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI) بصورة خاصة، وكاوست بصورة عامة».ويؤكد حصول هؤلاء الطلاب على هذه الجوائز العالمية على التزام جامعة كاوست بتنمية المواهب الشابة في المرحلة «قبل الجامعيّة» في برنامجيها التأسيسيين: المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI)، وبرامج مسابقات العلوم للتدريب والتطوير. ويتمثّل هدف هذين البرنامجين في «توسيع آفاق الطلبة السعوديين الشباب، من خلال تعريفهم بالقدرات التحويلية الكامنة في العلوم، وتشجيعهم على متابعة الفرص الأكاديمية والمهنية التي لم يتخيلوا يوماً أنها ممكنة».والمعهد السعودي للعلوم البحثية هو برنامج صيفي يهدف إلى تهيئة الطلبة الأعلى أداء في مدارس المملكة الثانوية ودعم مسار حياتهم المهنية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. يستقبل كل عام ما بين 40 و45 طالباً وطالبة من الصف الـ11 من جميع أنحاء البلاد للعمل على أحدث الأبحاث العلمية في مختبرات تعدّ من أفضل مختبرات العالم، في الحرم الجامعي وتحت إشراف أعضاء هيئة تدريسيّة مرموقة. ويتمثل هدف المعهد السعودي للعلوم البحثية في السماح لهؤلاء الطلبة بتجريب حياة الباحثين مباشرة. كما يمثل المعهد السعودي للعلوم البحثية نقطة بداية لبناء علاقة قوية وغنية تربط جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالطلبة الذين سينضمون لاحقاً إلى «أسرة الجامعة».أما برنامج مسابقات العلوم للتدريب والتطوير فهو يستقطب أفضل طلبة المملكة من الصفوف 6 إلى 12، بغية التدريب المكثف استعداداً للمسابقات الدولية العلمية وأنشطة التنمية المستهدفة. يسهم هؤلاء الطلبة، الذين تدرّبوا في رحاب جامعة الملك عبدالله، في إكساب المملكة العربية السعودية موضعها على الخريطة العلمية العالمية بفضل أدائهم الرائع في الأولمبياد الدولي للعلوم (الرياضيات والكيمياء والفيزياء)، وفي المسابقات الشهيرة الأخرى، مثل معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF)، الذي يعدّ أكبر مسابقة علمية دولية في العالم للمرحلة قبل الجامعية.يذكر أنه عقب إكمال الطلبة برنامج «SRSI» في كاوست، يواصلون تلقى الدعم من برنامج تنمية المواهب الشابة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من خلال برنامج التدريب الشتوي وبرنامج التدريب الربيعي داخل الحرم الجامعي.ويعتبر المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI) من البرامج الرائدة في كاوست لمرحلة ما قبل الجامعة، ومعني بتنمية المواهب الوطنية الشابة تحت مظلة قسم التقدم الوطني الاستراتيجي في كاوست، وبإشراف من أعضاء هيئة التدريس الموقرين في الجامعة.وكان 35 طالباً وطالبة سعوديين شاركوا في مسابقة معرض «آيسف» 2022، وهو أكبر وفد سعودي على الإطلاق يشارك في هذه المحفل الدولي. وكان 16 من هؤلاء الطلبة من خريجي برنامج «SRSI» في كاوست. وتعتبر هذه الجوائز الـ8 التي فاز بها خريجو برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية «SRSI» أعلى إنجاز جماعي لطلبة البرنامج في تاريخ المشاركات في معرض «آيسف».هو قسم في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ملتزم بتطوير المواهب الوطنية الشابة في المملكة من خلال تقديم المنح الدراسية، والرعاية والدعم، والبرامج والمبادرات في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ويمتلك القسم بيئة متميزة مصممة لمثل هذا الهدف تضم برامج لتنمية المواهب الشابة مثل: المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI)، ومعسكر كاوست وموهبة لأولمبياد العلوم، والأكاديمية الافتراضية لكاوست، وبرنامج رعاية الطلبة الموهوبين في جامعة الملك عبدالله (KGSP).جميع هذه البرامج لها تأثير مستمر على المملكة والعالم، وإنجازاتها تتحدث عن نفسها، فعلى سبيل المثال، قامت وكالة ناسا الأمريكية بتسمية 4 كويكبات بأسماء طلبة برنامج «SRSI» الفائزين في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (ISEF). وفي عام 2021، حصل 2 من خريجي برامج التقدم الوطني الاستراتيجي في كاوست على منحة رودس الدولية التي تعتبر واحدة من أرفع المنح الدراسية في العالم. في عام 2022، وصل 61٪ من دفعة برنامج «SRSI» إلى التصفيات النهائية في الأولمبياد الوطني للمملكة (إبداع)، كما شكل طلبة برنامج SRSI ما نسبته 46% من فريق الأولمبياد السعودي الذي شارك في مسابقة «آيسف» 2022 في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، إضافة إلى ذلك، انضم العديد من خريجي برنامج تنمية المواهب الشابة في كاوست (YTD) إلى مؤسسات عالمية رائدة.