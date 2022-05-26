استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة بجدة، أمس، مدير عام التعليم بجدة المُعين حديثاً الدكتور نايف بن عابد الزارع. وهنأ الدكتور الزارع بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.وأكد مدير إدارة تعليم جدة، حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات. من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، أمس، رئيس وأعضاء نادي الصُم بجدة بمناسبة فوزهم ببطولة المملكة لألعاب القوى، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبود.وهنأ أعضاء النادي بهذا الإنجاز، متمنياً لهم التوفيق في المسابقات المقبلة في حصد الجوائز والإنجازات في مختلف المحافل.