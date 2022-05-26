بهدف تعزيز الوعي والرفع من قدرات الكوادر الوطنية ودعم أهداف حماية وتعزيز التنوع الثقافي ودوره في التنمية والتطور، وبمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يصادف 21 مايو من كل عام، عقدت هيئة حقوق الإنسان ندوة ناقشت فيها مفهوم وطبيعة التنوع الثقافي وفوائده في المجتمع، والتنوع الثقافي كتراث إنساني مشترك، والتعددية الثقافية والعوامل المساهمة في خلق التنوع الثقافي، بالإضافة إلى علاقة التنوع الثقافي في تعزيز حقوق الإنسان. حضر الندوة عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الثقافي وأعضاء من هيئة حقوق الإنسان.