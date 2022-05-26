شدد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية الاستعداد المبكر لموسم الحج، واستعرض أمير المدينة خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج والزيارة، الخطط والبرامج التشغيلية التي ستنفذها الجهات الحكومية في حج هذا العام، بعد صدور التوجيهات الكريمة برفع عدد الحجاج لهذا العام 1443هـ /‏‏ 2022 إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.وتناول الاجتماع ملامح الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف التي شملت 9 برامج رئيسية، كما قدمت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة جانباً من ملامح خطتها التشغيلية التي تضمنت تهيئة مراكز الاستقبال ومتابعة منظومة الخدمات السكنية للزوار، كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت بشأنها التوصيات اللازمة.من جهة ثانية، استعرض أمير منطقة المدينة، مستجدات خطة تعداد السعودية 2022، التي تستهدف تجهيز إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان وتوزعهم الديموغرافي في جميع المناطق وتقديرات الهيئة للسكان في المناطق الإدارية، وما تضمنته من دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، ودور الهيئة العامة للإحصاء في إعداد الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية.وأشاد خلال استقباله الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بيسسندورفر، ووفد الهيئة المرافق الذي يزور المنطقة بجهود الهيئة في تعداد السعودية 2022، وإشراك الجهات الحكومية في مراحل هذا المشروع الوطني والاستفادة من التقنيات الرقمية لإنجاحه.