نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دورة تدريبية متطورة حول «التحقيق في الحوادث المرورية باستخدام جهاز FARO–Focus وبرنامج PC-Crash»؛ تستهدف رفع مهارات العاملين في مجال العمل المروري من ضباط ومحققي الحوادث المرورية في الدول العربية، وتنمية قدراتهم في مجالات التحقيق المتقدم في مختلف أنواع الحوادث المرورية من خلال التقنيات الرقمية الحديثة مثل استخدام تقنية المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد لرفع الأدلة في موقع الحادث المروري، بجانب إعادة محاكاة وتمثيل الحوادث المرورية باستخدام برنامج pc-crash.وتهدف الدورة، التي شارك فيها مختصون عرب إلى تمكين المتدربين من إجادة استخدام الماسح الضوئي لرفع الأدلة بموقع الحادث باستخدام جهاز FARO-FOCUS، وإعادة تمثيل الحوادث المرورية باستخدام برنامج PC-CRASH، وإتقان التعامل مع الأدلة في موقع الحادث، وكذلك التحكم في مسرح الحادث، وتحليل الحوادث المرورية، حيث تعمل تقنية جهاز FARO-FOCUS على تحليل الموجودات أو النماذج من خلال جمع بيانات عن شكلها أو لونها، ومن ثم استخدام هذه البيانات لإنشاء مجسمات رقمية ثلاثية الأبعاد.ويعد المسح ثلاثي الأبعاد، طريقة حديثة تستخدم ضوء الليزر لمسح الجسم بشكل مباشر دون تماس معه، ويغطي الماسح الضوئي مجال رؤية ممتد إلى 360 درجة تمكن المحققين من معرفة جميع المعلومات عن الحوادث المرورية.