التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي، في مقر المجلس بالرياض، أمس (الأربعاء)، رئيس وفد أعضاء الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية النائب كريس ستوارت، والنائبة ليسا مكلين، والنائب جاي ريسكنثالر، والوفد المرافق، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد حالياً إلى المملكة.وأكد السلمي عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، مُشيراً إلى أهمية الزيارات البرلمانية المتبادلة بين مجلس الشورى والكونجرس لطرح وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأوجه التعاون بين المجلسين.ونوه السلمي، خلال اللقاء، إلى أن المملكة تقوم بجهود كبيرة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وآخرها مبادرة إعلان وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، ودعم هدنة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية والإنسانية للشعب اليمني من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي بلغت أكثر من 17 مليار دولار أمريكي، مبيناً أن المجتمع السعودي يشهد نهضة تنموية شاملة ومشاريع كبرى غير مسبوقة في مختلف المجالات؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تشريع وتحديث عدد من الأنظمة، ومن ذلك ما أعلن عنه ولي العهد وهي: نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين المرأة للإسهام في التنمية، ورفع جودة حياة المواطن، ومحاربة الفساد بجميع أنواعه.من جانبه، أشار رئيس الوفد كريس ستورات، إلى متانة العلاقات السعودية - الأمريكية، مُنوهاً بما تشهده المملكة من تطور على جميع المستويات، موضحاً أن العلاقة الأمريكية - السعودية تُمثل أهمية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.من جهتها، أشارت النائبة ليسا مكلين، إلى سعادتها بزيارة المملكة ولقاء ولي العهد، واطِّلاعها على الجوانب الثقافية والتراثية والتاريخية في المملكة، مؤكدة أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي، وأهمية تبادل الزيارات البرلمانية وفرص تعميق التعاون بينهما.حضر اللقاء عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الأمريكية في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، كما حضر من الجانب الأمريكي كبير الموظفين بمكتب النائب كريس ستوارت، كلاي وايت، وكبير الموظفين بمكتب النائبة ليسا مكلين، نيك حواتمة، وكبير الموظفين بمكتب النائب جاي ريسكنثالر، آرون بونارو.