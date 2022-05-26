دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض أمس، مركز تهيئة الدعاوى الذي يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية، ما يساهم في تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية. ويهدف المركز إلى تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية والوصول لمستوى عال من رضا المستفيدين، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية.من جهة ثانية، أنجز مكتب التطوير وقياس الأداء التابع لديوان المظالم منذ إنشائه في الربع (الثالث) من عام 1438هـ، أكثر من 2393 دراسة وإجراء ومؤشر أداء، وقدم عدداً من الدراسات لتطوير الأداء المؤسسي وإجراءات العمل لشتى تخصصات وإدارات ديوان المظالم ودوائره.ويُعد المكتب، الذي يعمل على تطوير أساليب العمل وجودتها وتبسيط إجراءاتها بهدف تطوير الأداء المؤسسي لديوان المظالم في كافة العمليات والخدمات، واحداً من أهم إدارات ديوان المظالم ومخرجات إستراتيجيته الحالية بهدف تصميم وتنفيذ نماذج العمل بما يتواكب مع مستجدات المرحلة تقنياً وإدارياً.وأعد المكتب 925 نموذج عمل، و191 مؤشراً لقياس الأداء حاز بموجبها على اعتماد الآيزو للمواصفة (9001-2015) لثلاث سنوات متتالية، ويرتبط المكتب تنظيمياً بمركز دعم القرار الذي يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ إيماناً بأهمية تطوير وقياس الأداء وتجويد العمل وتبسيط إجراءاته، وتفعيل ذلك على ما يقدمه ديوان المظالم من أعمال وخدمات.