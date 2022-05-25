عقد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، وبحضور وكيل المحافظة ناصر بن حمود السبيعي اليوم اجتماع بمدير عام وحدة أعمال الطائف بشركة المياه الوطنية والذي هنأه بالثقة الملكية بتعيينه محافظا للطائف.

واطلع الأمير سعود على أعمال ومشاريع الشركة بـمحافظة الطائف وحث العاملين في الشركة على مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات العالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الطائف، مؤكدا اهتمام وحرص ولاة الأمر بتقديم الخدمات للمواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، والذين يتابعون باستمرار ويتفقدون الخدمات في محافظة الطائف.