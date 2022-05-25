ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور فهد معيض الحسيني مع مدير عام فرع وزارة التجارة في المنطقة بدر الصعيدي ومأموري الضبط القضائي في مكافحة التستر التجاري، آلية وخطة العمل لتكثيف الحملة الرقابية المشتركة على حفارات الآبار وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري.

ودعا الاجتماع المؤسسات والشركات العاملة في حفر آبار مياه (يدوية - أنبوبية) إلى مراجعة الوزارة لتصحيح وضعها وإصدار تراخيص مزاولة مهنة حفر الآبار.

وأوضح الدكتور الحسيني، أن اللقاء أسفر عن نتائج إيجابية بالتعاون بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة والتجارة لتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الحفارات والتي تشكله الآبار المكشوفة من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات، إضافة إلى استنزاف المياه الجوفية وتلوثها والتي غالباً ما يتم حفرها بطريقة غير نظامية عبر مقاولين غير مرخصين ولا يملكون رخصة مزاولة مهنة حفر الآبار.