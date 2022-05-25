أكد برنامج «سكني» أن العمل لايزال قائما لإيداع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين، إذ ستصل للمستفيدين رسائل نصية تتضمن تفاصيل إيداع الدعم السكني في حساباتهم البنكية بأقرب وقت ممكن.

وشدد «سكني» على أنه تم تثبيت وقت إيداع الدعم السكني بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع خلال خلال 3 أيام عمل، داعيا إلى التواصل مع البرنامج في حال تجاوز هذه المدة ولم يتم الإيداع.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية قد أعلن أمس (الثلاثاء)، إيداع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و«الصندوق العقاري» لشهر مايو 2022، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، في حين أن إجمالي ما جرى إيداعه في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر مايو 2022 تجاوز 37.6 مليار ريال.