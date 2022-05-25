أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 540 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 570 حالة ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 764,789 حالة، من بينها 6513 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 749,141 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9135 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.