اطلع وفد من مجلس الشورى برئاسة الدكتور أيمن فاضل، على مراحل إزالة الأحياء العشوائية بجدة، وعلى الخطة التنفيذية والزمنية وآلية العمل ونسبة الإنجاز، كما ناقش وفد الشورى، أمين جدة صالح التركي، في عدد من الجوانب المتعلقة بالدعم والخدمات المساندة المقدمة لسكان الأحياء المزالة منازلهم، والتحديات التي تواجه الأمانة وسبل معالجتها، واستعرض خلال الزيارة المشاريع والخدمات التي تقدمها الأمانة للمواطنين والمقيمين.وجرى خلال اللقاء، الذي تم أمس في مقر الأمانة بين وفد الشورى وقيادات أمانة جدة بمختلف القطاعات والإدارات، مناقشة عدد من الموضوعات منها؛ ارتفاع منسوب المياه السطحية، وتلوث الشريط البحري وأسبابه، والحلول التي تقدمها الأمانة لمعالجة هذه المشكلة، وجهودها مع الجهات الحكومية الأخرى في تخفيف التلوث البيئي والمشاريع التي قامت بها من خلال تنفيذ مشاريع شبكات تخفيض منسوب المياه السطحية في الأحياء المتضررة، ومشاريع تصريف السيول، وقدمت الأمانة موجزاً عن هذه المشاريع خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة الى مناقشة العديد من الموضوعات.من جانب آخر، التقى وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة، رئيس مجلس غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي وعدداً من منسوبي الغرفة وممثلي المجالس القطاعية، استمعوا خلال اللقاء لعرض عن الخدمات التي تقدمها الغرفة وإلى شرح عن مواءمة الغرفة التجارية ومجالسها القطاعية مع برامج رؤية المملكة 2030، والنموذج التشغيلي للمجالس القطاعية بالغرفة. فيما طرح أعضاء وفد مجلس الشورى، عدداً من التساؤلات التي اشتملت على العديد من الموضوعات التي تتعلق بالغرفة، ومنها: التحول الرقمي لها، والعلاقة والتواصل بينها والقطاع الخاص.وضم الوفد خلال هذه اللقاءات أعضاء لجان المجلس المتخصص المكون من عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي، وعضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي، وعضو المجلس عضو لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتورة آمال الشيخ، وعضو المجلس عضو اللجنة الصحية الدكتورة زينب أبوطالب، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية اللواء سامي الحازمي، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله السلامة، وعضو المجلس عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي، وعضو المجلس عضو لجنة الإعلام الدكتور فضل البوعينين، وعضو المجلس عضو لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور محمد عشري، وعضو المجلس عضو لجنة التجارة والاستثمار الدكتور محمد آل زومه، وعضو المجلس عضو اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور محمد آل عباس، وعضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور ناصح البقمي، وعضو المجلس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر طيران، وعدداً من المسؤولين.