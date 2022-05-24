دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم (الثلاثاء)، مشروع «مركز تكامل» بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، الذي اطلقته جمعية معين لتأهيل النزيل بشراكة استراتيجية مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، بهدف تهيئة بيئة نموذجية ومتكاملة للنزلاء المشمولين بالرعاية داخل الدار، من خلال تجهيز مجموعة من المرافق الأساسية لتنظيم الفعاليات بشكل احترافي ومتميز.

حضر حفل التدشين رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية أ. صالح بن عبدالعزيز الراجحي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية معين لتأهيل النزيل أ. محمد بن عبدالرحمن المشاري ومدير الإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. عبدالعزيز العمرو، وبعض منسوبي الجهات المشاركة. وصاحب التدشين انطلاق مجموعة من الفعاليات في مرافق المشروع.

وفي ختام الحفل، قدم مدير عام الفرع د. محمد الحربي شكره وتقديره لمؤسسة أ. عبدالله الراجحي الخيرية وجمعية معين لتأهيل النزيل القائمين على هذه المبادرة، لافتاً إلى أن المشروع يُعد أحد مشاريع التنمية المستدامة حيث يخدم النزلاء وأسرهم والكادر الوظيفي العامل معهم في عدة مجالات، أهمها الاجتماعي والمهني والترفيهي والتربوي.