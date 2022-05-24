انطلقت صباح اليوم (الثلاثاء) أعمال المؤتمر الثالث للصحة النفسية في البيئة العسكرية بالطائف والذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع ممثلة بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف وإشراف مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية، وذلك بحضور قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن الدكتور محمد بن مشبب القحطاني.



ويهدف المؤتمر لتقديم الدعم النفسي لأبطال القوات المسلحة لمشاركتهم في الدفاع عن أمن الوطن ومقدساته وما نتج عن جائحة كورونا من آثار نفسية، بمشاركة عدد من القادة العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع وكبار المختصين في الطب النفسي والصحة النفسية لتسليط الضوء على (الاضطرابات النفسية خلال جائحة كورونا، اضطرابات الإدمان، المقاييس والاختبارات النفسية، الدعم النفسي والاجتماعي للعسكرين وأسرهم)، كما تم من خلاله مناقشة آخر المستجدات في هذا المجال.



واشتملت جلسات المؤتمر التحديات التي يواجهها الفريق العلاجي في علاج مرضى الإدمان العسكريين قدمها الدكتور فائق الزغاري، آلية عمل اللجنة الطبية العسكرية العليا الحالات النفسية قدمها الدكتور فهد اليحيا ورئيس الجلسة الدكتور طلال محفوظ، وجلسة التأهيل النفسي ما بعد العودة من ميدان المعركة قدمها الدكتور مشعل العقيل، والاكتئاب ما بعد التقاعد من الخدمة العسكرية للدكتور يوسف الشهري، وأثر الحرب النفسية على الصحة النفسية للدكتور سلطان السبيعي ورئيس الجلسة الدكتور عبدالحميد الخطيب.



وفي ختام اليوم الأول، نفذت ورشة عمل عن العلاج المعرفي السلوكي للرهاب الاجتماعي للدكتور أحمد الصالح، وورشة لبرنامج ماتركس للدكتور خالد العوفي.



تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيستمر لمدة 3 أيام باعتماد 20 ساعة تدريب طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.