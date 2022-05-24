أعلنت الهيئة العامة للأوقاف صدور جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بلائحة تنظيم أعمال النظارة، روعي فيها مبدأ التدرج في تحديد العقوبة وتناسبها مع حجم المخالفة؛ وفقًا لمعايير تقدير العقوبات التي حددتها لوائح الهيئة.

وتضمنت اللائحة عددًا من الشروط والالتزامات والمخالفات، وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها وهي:

أ- الإنذار

ب- غرامة لا تزيد على 500,000 ريال

ج- إيقاف عمل الناظر لمدة تحددها اللائحة

د- عزل الناظر أو من تعهد إليه إدارة الوقف

ويأتي إصدار جدول المخالفات والعقوبات في إطار سعي الهيئة إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات في العمل الإشرافي، ووضع الأدوات النظامية المناسبة التي تسهم في حماية الأوقاف وتطويرها وتنميتها، ويعزز من تحقيق شروط واقفيها، ويؤدي إلى التقليل من المخاطر النظامية التي قد تؤثر على أنشطة الوقف وأعماله.