كشف المتحدث باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني لـ«عكاظ»، أنه من المتوقع أن تشهد عدد من مدن ومحافظات السعودية صيف هذا العام ارتفاعا في درجات الحرارة، بينما ستبقى درجات الحرارة في بعض المدن والمحافظات مثلما كانت عليه في العام الماضي.

وأضاف القحطاني: «لازلنا في أواخر فصل الربيع، ومتبقي 5 أيام منه، وسندخل في فصل الصيف لهذا العام مع بداية شهر يونيو القادم، والحالة الجوية بعد موجة الغبار التي شهدتها عدد من مدن ومحافظات المملكة أصبحت مستقرة، والمتبقي منها حاليا عبارة عن عوالق ترابية، ومن المتوقع أيضا هطول أمطار خلال اليومين القادمين على المرتفعات الجبلية».

يذكر أن بعض مدن ومحافظات المملكة قد شهدت اليوم، رياحا نشطة مثيرة للأتربة أدت إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، وامتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة خصوصا الساحلية منها.