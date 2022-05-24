استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهم: النائب كريس ستوارت جمهوري من ولاية يوتا، والنائب جاي ريسكنثالر جمهوري من ولاية بنسلفانيا، والنائبة ليسا مكلين جمهورية من ولاية ميتشغان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس القسم السياسي لشؤون الكونغرس في سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير مصعب بن محمد بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.